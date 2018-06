Entregó una pizza en una base del Ejército, y ahora será deportado - Emisoras Unidas

El ecuatoriano Pablo Villavicencio recorría las calles de Nueva York repartiendo comida a domicilio, pero el 1 de junio, le tocó entregar una pizza en una base militar.

Para su mala fortuna al llegar a la base militar de Fort Hamilton, en Brooklyn, fue retenido y después entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE) para su deportación.

No era la primera vez que entregaba pizzas en la base militar, siempre mostraba su documento de identidad de la ciudad de Nueva York.

Pero esta vez se topó con un militar diferente, quien le comenzó a interrogarlo.

El sargento que había pedido la pizza salió en defensa de Villavicencio, y le dijo que no tenía por qué llamar al ICE, pero no sirvió de nada, y ahora esta en un centro de detención.

Las autoridades locales neoyorquinas expiden estos documentos a todos los residentes extranjeros, estén en situación regular o no en el país, para que no teman denunciar delitos o participar como testigos en un juicio si es necesario, y también para que puedan acceder a los servicios sociales.

pablo villavicencio was detained by military police while delivering them PIZZA, and was handed over to ICE last week. he is facing deportation and his wife and two adorable daughters miss him very much.

“in one day your life changes. now i’m all alone with two kids.” pic.twitter.com/LSvcRYzkYs

— zainab iqbal (@planetzainab) 6 de junio de 2018