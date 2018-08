Eres un guatemalteco con honor - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Cada vez que se acercan las fiestas patrias, las fiestas de nuestra independencia, mas allá de los desfiles, las antorchas, los festivales y toda la parafernalia al rededor de la celebración, esta vez del 197 aniversario, que no digo que estén mal, ni mucho menos en contra. Los tiempos que vivimos deben servir también para meditar sobre lo que significa ser independiente.

Tenemos en nuestras manos el poder

Luego de ver imágenes como las de hoy, donde el presidente acompañado NO de su gabinete en pleno, sino de 2 o 3 de ellos, acuerpados de nutrido número de militares y miembros de otras fuerzas de seguridad, me hizo retroceder en el tiempo y recordar las dictaduras militares, tiempos que los millennialls no recuerdan por que no los vivieron, pero que forman parte de esa época oscura, represiva y violenta que vivió Guatemala y que no debemos permitir que regrese.

Con garra y valentía ya no hay tiempo que perder.

No se trata de izquierda o derecha, se trata de Guatemala, del bien común, la corrupción es un cáncer que se enquisto en el país y nos está matando, criticar y proponer ya no es suficiente, se debe actuar participando en el que hacer del país, la indiferencia de todos la nutre, (a la corrupción), y la ignorancia la vuelve fuerte.

Inspiración

El arte, en todas sus manifestaciones, es una forma en la que un pueblo puede expresar sus alegrías, tristezas, ideales, sueños, protestas, etc. Pero también es fuente de inspiración, por eso hoy les comparto la versión 2010 de la canción que en el 2005 escribió y produjo Nelson Leal: Orgulloso de Ser Chapín.

JJ Barrios