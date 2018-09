Erwin Andrade: “En el sector de ahorro y crédito, las cooperativas agrícolas han pagado más de Q350 millones en impuestos”

En este espacio posamos nuestra mirada sobre el agro. En específico en los pequeños y medianos productores que se han asociado para producir vegetales o frutos para distribuirlos y venderlos, ya sea en este país o fuera de él, en cooperativas agrícolas.

Para hablar sobre ello nos acompaña en cabina Erwin Andrade Juárez, director del departamento de proyectos de la Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativas (CONFECOOP).

Andrade explicó que las #EUCooperativasAgrícolas "no perdieron la silla" en la Junta Monetaria sino fue una sentencia de la Corte de Constitucionalidad por la que no ocupan un espacio, bajo el argumento de "ser empresas híbrida y no reportar impuestos", especificó. @sobremesaeu pic.twitter.com/0UkRMzHUUE

