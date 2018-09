Erwin Sperisen presenta recurso ante condena realizada por tribunal de Ginebra - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Mediante un mensaje publicado en las redes sociales, el exjefe de la Policía Nacional Civil (PNC), Erwin Sperisen, indicó que, junto a sus abogados, fue presentado un recurso ante el Tribunal Federal en contra de la condena, por tercera vez, del Tribunal de Ginebra, Suiza.

Según Sperisen, “el Tribunal (de Ginebra) no acató las instrucciones del Tribunal Federal en cuanto cómo se debía llevar el procedimiento respetando a la presunción de inocencia, y la presunción de inocencia de otras personas que ya fueron juzgadas y absueltas en Austria, España y Guatemala”.

“Injusto”

Además, mencionó que “es un poco injusto, o no muy correcto, que se me juzgara con la misma jueza quien públicamente dio declaraciones a los medios que me iba a condenar y lo volvió a hacer”.

Por último, Sperisen dijo que “hemos dicho y hemos puesto en evidencia que, hasta los testigos que mandó a traer el mismo tribunal ginebrino se retractaron algunos de ellos, otros simplemente dijeron que no tenían nada con qué poder asociarme a mí en ninguno de los delitos que decían”.

Espera de una resolución y no sabe cuánto tiempo va a tardar.

