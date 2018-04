Es el colmo, Mujer reprueba su exámen de conducir estrellándose en la escuela de manejo - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

¡Solo eso faltaba!

En el peor de los casos, lo único que tienes que hacer si repruebas, es presentarte algún tiempo después y volver a intentarlo, pero hay una persona que jamás va a ser bien recibida en la oficina de permisos.

Hablamos de una estadounidense de 17 años con identidad desconocida por cuestiones de privacidad, que intentó obtener su licencia para conducir, y que en lugar de eso, obtuvo el reconocimiento negativo de todo el departamento.

La chica falló la prueba de conducción de manera épica al estrellar su camioneta chevrolet último modelo contra una de las bardas de la oficina donde pensaba expedir su licencia.

Según los reportes de las autoridades locales, to ocurrió cuando la joven iba salir en reversa para comenzar su prueba pero lamentablemente no colocó la palanca de velocidades en la posición correcta, así que aceleró y se dirigió directamente contra el muro.

La chica no resultó herida, pero la mujer de 60 años de edad que le aplicaba la prueba no corrió con la misma suerte, pues aunque sus lesiones no fueron cosa grave, si tuvo que ser hospitalizada.

Afortunadamente nadie del personal que se encontraba dentro de las instalaciones resultó herido, aunque los reportes señalan que el edificio recibió daños calificados como significativos.

La chica corrió con suerte al no recibir cargos penales, debido a su minoría de edad, aunque seguro sus papás tendrán que pagar un cuantiosa suma de dinero para reparar los daños.