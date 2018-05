Es incomodo dormir con tu pareja, pero hay una razón por la que esta incomodidad te agrada - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El ser humano se cruzan cientos, miles o incluso millones de cuestiones trascendentales, como decidir entre el helado de vainilla o chocolate, o si escogen un perro o gato. pero hay algo en lo que nos queremos enfocar ¿Por qué dormimos en pareja, incluso cuando el otro ronca, se mueve, se tira gases y habla mientras duerme?

¿prefieres solitario…?

¿Es mejor dormir solos que acompañados? De hecho, tiene mucho sentido. Dormir, a diferencia de conversar o tener relaciones sexuales, es una actividad que hacemos solos, no necesitamos de otra persona.

Todos tienen costumbres distintas: algunos prefieren el frío, otros el calor, otros la luz, otros la oscuridad, sin contar con variables como los sonidos o movimientos incómodos.

«Es raro que encuentres a dos personas con los mismos hábitos de sueño», Mientras a algunas personas les gusta leer un libro, a otras les encanta ver televisión. El compromiso es la clave, así como encontrar una rutina que funcione para ambas partes.

esto no siempre es asi. De hecho, para muchas personas, dormir acompañados es importante.

Un estudio realizado en la Universidad de Leeds, el 30 % de las personas afirmó que sus parejas no les permitían dormir bien, el 70 % reconoció que dormía mucho mejor tras un beso de buenas noches. Además, afirmaron que dormir con sus parejas les permitía lidiar mejor con el estrés.

Por qué dormimos acompañados

Protección

Las personas duermen juntas por varias razones. La mayoría de ellas, históricas. Por un lado, la oscuridad siempre le ha dado miedo al ser humano. Una buena forma de combatirla, sobre todo cuando no existía la luz eléctrica, era evitar dormir solos.

«La noche, el primer mal necesario del hombre, inspiró temor generalizado antes de la Revolución Industrial», de acuerdo Roger Ekirch, historiador autor del libro. Nunca las familias se sentían tan vulnerables como cuando se retiraban en la noche. Los compañeros de cama ofrecían una gran sensación de seguridad».

En la actualidad, esto continúa siendo así. Tal vez, ahora no les tememos tanto a las brujas. Pero aún tenemos miedos, como a los ladrones o a que un loco en un triciclo entre por la ventana para secuestrarnos.

Dormir con otra persona, así ronque como un trueno, nos brinda una especie de protección, aunque en una situación como la del sádico en un triciclo no haga más que esconderse bajo las sábanas, tal como lo haríamos nosotros.

Economía

las casas no siempre cuentan con tantas habitaciones como miembros de la familia, además de que las camas siempre han sido uno de los muebles más costosos. Sobre todo, hace años.

Hoy en día, esto ha cambiado: incluso nuestras mascotas suelen tener su propia cama (aunque muchos gatos malvados prefieren dormir en nuestra almohada).

Amor

En la actualidad, existe otro miedo, de acuerdo a Crespi. «Si no duermes en la misma cama con tu pareja, se percibe que no estás teniendo relaciones sexuales». Y nadie quiere que los demás crean que no tiene relaciones con su pareja. Eso podría dar a entender que algo no funciona.

Finalmente, somos criaturas de apego, «Nos gusta tener a alguien cerca, estar cerca de otras personas». Y, de hecho, tiene sentido. Sabiendo que no es lo más saludable, aún dormimos en pareja, incluso cuando el otro ronca o mira los horribles programas de medianoche con la televisión a todo volumen.

¿Calidez? ¿Amor? ¿Protección? Parecen ser muchas las razones por las que dormimos con otras personas.

Sea como sea, la decisión está en nosotros. Así duermas con un gato, un perro, un peluche o tu novio, trata de disfrutarlo y cuida tu sueño, que es muy importante para la salud.