¿Es Mark Zuckerberg un robot? - Emisoras Unidas

Este martes, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, compareció ante el Congreso de EE.UU., donde testificó sobre el último escándalo de privacidad de esta red social, relacionado con la compañía Cambridge Analytica.

Durante varias horas, Zuckerberg estuvo respondiendo a las preguntas de decenas de senadores de las comisiones jurídica y de comercio, ciencia y transporte del Senado de Estados Unidos.

Y no han sido sus respuestas lo que ha atraído la atención de los internautas, sino el singular comportamiento que demostró ante las cámaras. Rápidamente, multitud de bromas empezaron en aparecer en Twitter asegurando que Zuckerberg no es humano, sino un robot. No es la primera vez que las redes estallan en especulaciones sobre esta cuestión.

“Hay una posibilidad del 100% de que Mark Zuckerberg sea un robot” comentó un internauta.

There is a 100% chance Mark #Zuckerberg is a robot 😂 pic.twitter.com/KkXiInctXh — Mike Tokes (@MikeTokes) April 11, 2018

“No te olvides de beber agua, a los humanos les gusta el agua”, comentó otro.