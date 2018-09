¿Es posible parecernos físicamente a nuestra pareja? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Me imagino que más de alguna vez has visto parejas que se parecen mucho, o probablemente te pareces a tu pareja. Muchos pensarán que es coincidencia, pero al parecer no lo es.

Los expertos aseguran que obviamente, parte del inicio de una relación es la atracción física; conoces a una persona y te atrae por sus ojos, su boca o su cuerpo, entre otras cosas. Por lo tanto, inconscientemente la eliges porque se parece a ti. Es cuestión de intención genética.

Y aunque suene un poco raro o divertido a la vez, según las conclusiones de los estudios, buscamos una pareja que nos de hijos parecidos a nosotros. Y por otra parte, otra investigación internacional “revela que las parejas al tener tanta convivencia adoptan actitudes e imitan comportamientos del otro”. Esto lleva por nombre “facilitación social”.

No quiere decir que pase con todas las parejas, pero sí en la mayoría. ¿Ese es tu caso?

