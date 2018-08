Escribió “Cómo salvar tu matrimonio” y mató a su esposa - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Derek Medina, conocido escritor hispano de libros de autoayuda, asesinó a su esposa, y minutos después del crimen subió a su cuenta personal de Facebook la fotografía del cadáver de la mujer en modo público.

En 2013 el autor de seis libros de autoayuda para matrimonios, Derek Medina, disparó en varias ocasiones contra su pareja, Jennifer Alonso dentro de su domicilio en Miami, Florida, Estados Unidos, en 2013.

Medina fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua.

El escritor publicó en su cuenta de Facebook: “Voy a ir a prisión o seré sentenciado a muerte por matar a mi esposa, los voy a extrañar, cuídense gente de Facebook, me van a ver en las noticias”.

“Mi esposa me estaba pegando y no voy a tolerar más este abuso por lo tanto hice lo hice. Espero que me entiendan”, escribió el autor de “Cómo salvé la vida de una persona y su matrimonio”.

De acuerdo con la versión de la policía y los familiares, consultados por el portal ADN 40, Medina sostenía una relación tormentosa con su esposa, de quien se divorció y después volvieren a contraer matrimonio.

El día de su muerte, Jennifer lo amenazó con dejarlo, por lo que discutieron y supuestamente comenzó a golpearlo y lo amenazó con un cuchillo; tras lo que él tomó una pistola y le disparó.

Con información de La República