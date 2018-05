Ese hombre ya no te ama y de estas formas te lo demuestra - Emisoras Unidas

No te cuenta lo que hace y lo descubres por redes sociales

Cuando haces esa visita rutinaria a su perfil, descubres fotos de una fiesta o reuniones con amigos a las que no sabías que había ido. ¡Bingo! Si no se preocupó por contarte, es un indicio de que no le interesas.

No pregunta cómo va tu día ni qué estás haciendo

El interés de un hombre, cuando está realmente enamorado, va mucho más allá del sexo. Quiere saber todo lo que haces, en qué piensas, a dónde vas. Si eso no ocurre, es una señal negativa de esa relación.