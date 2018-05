¿Esperas siempre la aprobación de los demás? - Emisoras Unidas

No debemos tener miedo de hacer lo que realmente queremos, si es que eso no tiene consecuencias para otras personas, eso sí es importante. Por otro lado no debemos dejar que el miedo nos paralice, si dejamos de hacer algo por lo que van a decir los demás, nos frustraremos y los demás tendrán el control en nuestra vida. No olvidemos que “el miedo al fracaso nos hace buscar la aprobación de una acción en los demás. Y eso no es sano”; eso aseguran los expertos y estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué debemos hacer entonces para dejar de buscar siempre la aprobación de las demás personas?

“Debemos aprender a decir no”.

“Si tenemos una opinión diferente, debemos exponerla y no callarnos”.

“No podemos cambiar de opinión porque lo diga la mayoría”.

“Debemos ser naturales y espontáneos”.

“Nadie conoce nuestras luchas o sufrimientos. Por lo tanto, no nos dejemos avasallar”.

“Se debe asumir la propia responsabilidad”.

“Nadie es más ni menos que otro”.

“El éxito o el fracaso solo tiene un responsable: uno mismo”.

Cada uno debemos tomar le control de nuestra vida, es más…de hecho, tenemos derecho a equivocarnos, esos errores son los que nos ayudan a aprender y madurar. Nos van dando la sabiduría necesaria para trascender, para evolucionar.

Fuente: https://bit.ly/2xoe7sP