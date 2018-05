Esta chica se accidento y lo primero que hizo fue publicar una foto de su delineador a prueba de TODO - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Si intentáramos contar todas las veces que se nos ha dicho que x producto beauty es a prueba de todo, y que hemos caído en ese bait, adquiriendo algo que se nos corre al final del día, que nos tira pestañas o que se desvanece con el primer café, junto con nuestro dinero, simplemente no acabaríamos. No hay nada que molesta más a una mujer que una promesa rota (aplica para todo), por eso, aunque lamentamos el accidente que tuvo Shelby (tu nuevo role model de Instagram), nos mostró que la promesa del delineador negro de Kat Von D de no irse con nada, realmente se cumple.

Su incidente la llevó a escribir una reseña en la que alababa el Tatoo Liner de Kat Von D. “Mi rímel se me corría por la cara por el llanto y todos los demás productos se habían borrado mientras me llevaban de camino al hospital, pero no mi delineador. Estoy publicando mi fotografía para mostrarte, este producto dura y se ve increíble a través de cualquier cosa. Nunca compraré otro delineador que no sea este”, escribió Shelby después de su accidente.

Ella confesó en una entrevista a Teen Vogue que puso el post en su Instagram semanas después de su accidente y que la gente constantemente le escribía para decirle lo bien que se veía su maquillaje pese a ello, por lo que decidió darle todo el crédito al delineador (infalible) de Kat Von D. Es así como este producto se ha considerado la varita mágica de los delineadores, altamente rico en pigmentación. Con una fórmula que dura hasta por 24 horas y que es vegan & cruelty free.

Un delineador que realmente dura 24/7, libre de crueldad y que se convierte en el nuevo must de toda chica.