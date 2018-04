Esta es la verdadera profesión de Yanet García, ‘la presentadora del clima’ - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Yanet García se incorporó recientemente en la sección del clima en el programa Hoy, su talento y su belleza reúnen a más de 5 millones de seguidores.

La presentadora del clima saltó a la fama hace un par de años cuando se dedicaba a dar el reporte del clima en un noticiario de Monterrey, ahí fue donde atrajo la atención de los televidentes.

Durante una entrevista para El Universal confesó que su belleza es algo secundario en su trabajo, pues lo que de verdad la ha llevado a la fama es el esfuerzo y dedicación.

“Yo creo que realmente no soy ni la más guapa ni la más bonita, yo creo que si he llegado hasta acá es porque me he preparado mucho y porque me ha costado, he aprendido y he dominado lo del clima”, agregó.

Lo más sorprendente de Yanet García es que nunca estudio meteorología, el destino llevó a García a la televisión, ya que la profesión que había estudiado era muy diferente a la que tiene ahora.

“Yo soy contador público, tengo una academia en Monterrey, me había enfocado en eso, pero la vida me ha sorprendido mucho, yo llevaba a niñas a modelar en Televisa Monterrey, ahí me vio Mauro Morales y me invitó a dar el clima. Le dije que no había estudiado eso, pero me ofrecieron capacitarme y acepté tras pensarlo”, agregó.

La presentadora sorprende con cada foto a sus seguidores.

