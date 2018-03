Esta mujer sufrió terrible condición durante su embarazo y lo da a conocer al mundo - Emisoras Unidas

Sarah Jouanny ha gastado más de 20 mil dólares en una cirugía para reducir el tamaño de su pierna izquierda después de que comenzó a hincharse cuando estaba embarazada.

¿Qué sucedió?

Una madre se quedó con una pierna gigantesca después del embarazo se sometió a una liposucción para reducir el tamaño de su extremidad.

La mujer es madre de dos niños de Perth, Australia. Se horrorizó cuando su pierna izquierda comenzó a hincharse cuando tenía tres meses de embarazo. Los médicos diagnosticaron a Sarah con linfedema primario, una condición incurable que causa hinchazón en los tejidos del cuerpo.

El embarazo de Sarah había desencadenado un problema crónico con su sistema linfático, lo que significa que el líquido linfático no puede circular adecuadamente alrededor de su pierna ahora, dejándolo con un peso de dos piedras.

Ahora que vive en Mónaco, Sarah se ha sometido a una liposucción en su pierna izquierda después de la cirugía de transferencia de ganglio linfático vascularizado (VLNT), donde se extrajeron los ganglios linfáticos sanos de la parte posterior de la pierna para reducir la hinchazón.

Pero finalmente, después de cuatro años de sufrimiento con su pierna hinchada, finalmente Sarah puede llevar una vida normal con su esposo, Bruce, de 39 años, su hija Charlie, cuatro, y su hijo Jagger, dos.

Sarah ha estado documentando su viaje en su blog Lymphosaurus Rex para crear conciencia sobre los tratamientos y ayudar a otras personas a aceptar la afección. La maestra de escuela primaria dijo: “Cuando tenía aproximadamente tres meses de embarazo, me acosté con dos piernas normales y a la mañana siguiente me desperté y tenía una pierna enorme que tenía el doble de tamaño. Estaba tan sorprendida, pero los doctores hicieron las pruebas y no apareció nada, así que supongo que todos esperábamos que la hinchazón disminuyera después de dar a luz. Pero cuanto más grande se ponía mi protuberancia, más crecía mi pierna y nunca volvía”.

“Decidí realizarme una liposucción en la pierna el pasado mes de marzo ya que sufría mucho dolor a medida que continuaba creciendo. Se ha reducido a la mitad y estoy muy contenta con los resultados de que quiero mostrar a los demás que puedes buscar tratamiento. A pesar de que no hay cura para la enfermedad, mi reciente cirugía ha impactado masivamente mi vida. La piel de la pierna izquierda ya no se siente muy dura y aunque podría necesitar más cirugías en el futuro, estoy contento con eso y no tengo movimientos restringidos”, agregó.