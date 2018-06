Esta película reuniera a todas las princesas de Disney - Emisoras Unidas

Todas las princesas de Disney se unirán a Vanellope, en la secuela Ralph el Demoledor (Ralph Breaks The Internet: Wreck-It-Ralph 2).

Esto significa que por primera vez, todas las princesas de Disney (y una princesa de Pixar) aparecerán juntas en la gran pantalla.

La casa de Mickey presentará a cada una de sus princesas en la cinta animada y para esto revelaron la primera imagen.

Von Schweetz, meet the Princesses 👑🍬 Check out this sneak peek from the new trailer for #WreckItRalph2 #RalphBreaksTheInternet, coming soon! pic.twitter.com/AOtmERpgNX

— Disney UK (@Disney_UK) 30 de mayo de 2018