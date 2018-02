Estados Unidos: capturan a exjefe policial de Guatemala por fraude migratorio - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Catalino Esteban Valiente Alonzo, de 77 años, exjefe de policía guatemalteca, fue arrestado por autoridades en California, Estados Unidos, por supuestamente por haber cometido fraude migratorio con el objetivo de obtener una tarjeta de residente permanente, informó el diario estadounidense The New York Times.

La Fiscalía Federal argumenta que Valiente Alonzo no divulgó que había sido enjuiciado en su país por asesinar a dos activistas políticos en el momento en que aplicó para su residencia.

Según las autoridades, Valiente Alonzo ingresó a Estados Unidos en abril de 2013 con una tarjeta de residente permanente, la cual obtuvo fraudulentamente al no revelar que había sido arrestado y procesado en Guatemala, cita The New York Times.

Señalamientos en Guatemala

Valiente Alonzo, quien vive en Fontana, condado de Riverside; era el jefe de la Policía Nacional en Quetzaltenango, y “a fines de 1987 fue acusado en Guatemala del secuestro y asesinato de dos personas afiliadas al Departamento de Agronomía del Centro Universitario de Occidente en Quetzaltenango”, señala la fiscalía federal en un comunicado.

Con información de la periodista Karla Marroquín y The New York Times.