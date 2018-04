“Estamos listos, en un 99.5 por ciento, para la consulta popular”, dice la presidenta del TSE - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El domingo 15 de abril se llevará a cabo la consulta popular por el diferendo territorial con Belice, la cual está a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), como parte de los acuerdos signados con el gobierno beliceño, al amparo de la Organización de las Naciones Unidas.

Este procedimiento se lleva a cabo para decidir que sea la Corte Interamericana de Justicia (CIJ) la que se encargue de dirimir la situación territorial con Belice.

Para platicar al respecto, el programa A Primera Hora invitó a María Eugenia Mijangos, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

¿Cuál es la pregunta que se hará?:

¿Está usted de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y que ésta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes?

En la consulta se espera que participen más de 7.5 millones de guatemaltecos empadronados que podrán votar en 2 mil 782 centros; hay más de 19 mil 578 juntas receptoras y 97 mil 890 miembros receptores de votos voluntarios.

¿Cómo va el proceso de organización?

Estamos todo en tiempo. Tenemos el 99.5 por ciento de todos los procesos listos. En legislación se aplican las mismas normas que se aplican para las elecciones generales.

Aparte de fiscales, ahora también se están nombrando fiscales informáticos. Lo que le quita complejidad a este proceso es que no hay candidatos y que es solo una pregunta la que se formula.

En este momento ya hay un clima electoral. El otro año habrá convocatoria. Por eso, ahora se está llevando a cabo la mesa de seguridad para la Consulta, pero también se hace monitores respecto de la campaña anticipada.

¿Cómo ve la participación ciudadana?

Eso está relacionado con nuestra cultura cívica. El objetivo es tratar de subir la participación, a anterior fue del 18.55. Este es un gran desafío para incrementar la participación. Aparte, el tema de la consulta, desafía la conciencia nacional. Es un tema que está en nuestra memoria, pero en la juventud, la mayoría del padrón, está ajena al tema.

A nosotros como TSE nos correspondía enfocar la campaña a lograr la mayor asistencia; al Ejecutivo, a explicar lo que significa la Consulta.

El año pasado les asignaron el presupuesto, ¿por qué hasta ahora se inicia la campaña?

La colocación de fondos fue en diciembre. Iniciar una promoción en época navideña no tenía sentido. En diciembre se hizo el diseño de la campaña y salimos en enero con eso.

La asignación la definió el Congreso. Estamos haciendo un manejo de los recursos. Lo que no se gaste vuelve al fondo común. No me gustaría dar un dato, porque los gastos que se han hecho son preliminares. Falta la liquidación del personal temporal y de los órganos temporales.

Si nos podemos a pensar que esta disputa lleva 200 años, si pensamos en que otros destacados profesionales han participado y no se ha logrado resolver. No debemos verlo como cuánto se va a gastar, sino de la oportunidad que hay para resolverlo.

¿Cómo empadronarse?

El empadronamiento nunca se paraliza. Las personas se pueden empadronar, pero el 14 de enero se cerró el padrón habilitado para la Consulta Popular. Si ya votó con anterioridad, puede hacerlo, pero deben tomar en cuenta que el TSE llevó a cabo de forma automática la migración del número anterior de empadronamiento al número de DPI.

El DPI es el número de empadronamiento. Hay que tomar en cuenta que podría cambiar el lugar de votación.

¿Asueto después de la consulta?

El Ejecutivo dio asueto para los servidores públicos, el TSE dará libre, la Usac emitió su propia resolución en ese sentido.

¿Belice hará su consulta?

Cada país hará su consulta de acuerdo a su cultura electoral. Creo que Belice está planificando efectuarla a finales de año.

¿Quién redactó la pregunta?

Fue redactada por los representantes de ambos países y quedó plasmada en el Acuerdo Especial. La consulta iba a ser efectuada el mismo día, pero luego se decidió que cada país la hará en fechas diferentes.

Una consulta en un escenario convulso

Las veces en que se ha intentado efectuar una consulta, el país no ha estado exento a problemas. Pero hay que valorar cuánto tiempo vamos a esperar para resolver el problema de Belice.

Hay que tomar en cuenta varios aspectos:

Hay un acuerdo

La decisión política le corresponde al Ejecutivo y al Congreso. El congreso hace solicitud para efectuar la consulta.

La campaña. Había que montar dos campañas: Una del Ejecutivo para informar sobre un tema tan complejo como el diferendo territorial, y una complementaria, que debería realizar el TSE.

La campaña del TSE se impulsa en radio, televisión, internet y APP. Ese el esfuerzo informativo que estamos haciendo nosotros

Los partidos podrían hacer campaña por la consulta

Un partido podría hacer campaña pero para promover la participación de la población en el evento, no debe decir si hay que votar sí o no. Eso no lo pueden hacer.

¿Y si no todos dicen sí?

El resultado de la consulta se define por mayoría relativa.

Está pendiente resolver un amparo contra la consulta en la CC

Es importante ver que estamos tratando de fortalecer el estado de Derecho. Si hubiera una resolución de la CC tendríamos que acatarla.

¿Y si resuelve suspende?

Se suspende. Lo que sucedería es que nos quedamos donde estamos, pero podrían volverse a reanimar los procesos. Hay que pensar en todas las personas que están contratadas, en los voluntarios que estarían participando… sería muy duro para todos.