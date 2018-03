Estar en pareja te hace más gordo, según un estudio - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La investigación de una Universidad de Australia ha demostrado por qué engordas si estás en una relación

Y vaya si no es cierto asi en BUENA VIBRA se los digo,,,, cuando uno tiene pareja no me dejaran mentir que aumentan las salidas a comer, que si el heladito etc o nooo????

Algunos ya lo sospechaban, pero esta vez lo ha confirmado un estudio de la Universidad de Queensland (Australia): estar en pareja engorda.

La investigación australiana estudió a alrededor de 15.000 personas y descubrió que aquellas que están en una relación de pareja pesan una media de 5,8 kilos más que los solteros. Y no solo eso. Según el estudio, las personas que están en pareja ganan una media de 1,8 kilos al año