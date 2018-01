Estas son las personas con quienes que NO debes tener sexo - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Cuando nos dicen que no hagamos algo nos vemos tentados a hacerlo… Pero, ¿ocurrirá lo mismo con el sexo ahora que sepas quienes son las mujeres y hombres prohibidos en la cama?

Romper las reglas es siempre una tentación y dicen que lo prohibido sabe mejor. Sin embargo, cuando se trata de relaciones y de lo que pasa en la habitación, hay quienes se escapan de nuestro alcance, ¡pero no de nuestro deseo!

¡Ten mucho cuidado!, pues estos son los individuos de los que definitivamente te tienes que alejar:

Tu ex pareja

Por más que pienses “vale más lo viejo conocido…” no te dejes llevar por la tentadora idea. Meterte a la cama con tu ex puede tener consecuencias con las que no quieres tener que lidiar. No vale la pena arriesgarte a recaer en algo de lo que seguramente te saliste con un buen motivo.

Pon distancia entre tu y tus ex parejas, pueden ser amigables, pero no confundas las cosas. Evoluciona y deja a esas personas en el pasado.

Una buena amistad

Tu mejor amigo o amiga es una de las personas en esta lista. Encantadora, guapa, inteligente, puede ser una persona ideal, pero si ya son amigos y de los buenos, deja pasar la oportunidad por más increíble que pareciera tener una relación con esa persona tan especial… ¡OLVÍDALO! Corres el riesgo de perder una amistad muy buena.

Tu Profesor(a)

Algunas veces podemos ver a alguien a quien admiramos con ojos de deseo. Es natural sentirte atraído hacia una persona que tiene una posición superior en cierto ámbito. Por más interesante que se vea en las películas cuando hay una escena pasional de este tipo, la realidad es que tener sexo con tu maestro(a) podría no ser la mejor idea. Puede terminar muy mal emocionalmente… ¡Además de afectar tus notas!

La Pareja de tu Amigo(a)

Simplemente es una de las reglas en el “código de amistad,” si el ex de tu amiga o amigo es intocable, ¡la pareja actual es IMPENSABLE! Recuerda que jamás debes traicionar la confianza que un amigo ha construido contigo.

Un amigo(a) de tus padres

Puede que una de las amistades de tus padres te parezca una persona madura y atractiva, después de todo para el atractivo y para el sexo no hay edad; sin embargo simplemente es una pésima idea enredarte con el amigo de uno de tus papás. Podrías tener problemas familiares o incomodidad cuando este se presente en tu casa… sería algo realmente complicado.