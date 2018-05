Esto dice el vocero presidencial del elevado discurso de Jimmy Morales a los vendedores - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Cientos de vendedores del mercado La Terminal llegaron ayer al Palacio Nacional de la Cultura para manifestar su apoyo al presidente Jimmy Morales, quien arremetió contra la prensa, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), el Ministerio Público (MP) y del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca).

Los analistas políticos Renzo Rosal y Juan Callejas opinaron en el programa A Primera Hora de que “todo fue montado” y que el presidente Morales genera divisionismo y polarización en lugar de fomentar la unidad nacional.

Para conocer la posición del Ejecutivo, fue consultado por la vía telefónica el vocero presidencial Heinz Hiemann, quien negó que el Gobierno hubiera metido sus manos en la movilización de los comerciantes.

La forma en la que el Presidente se dirigió ayer a los comerciantes ha sido como una manera de confrontar al país…

El Presidente dijo en su discurso que iba a ser objeto de analistas que iban a buscarle tres pies al gato. El Presidente atendió esa manifestación espontánea, en apoyo a su gestión, a la soberanía, al trabajo que es necesario en que todos nos enfoquemos para ir hacia adelante.

¿Ha habido apoyo financiero del Gobierno a las manifestaciones de estos días o algún respaldo pactado?

Absolutamente no. Inclusive algunos vendedores ayer indicaban que era mentira que les hubiera dado algún tipo de vales, que venían de trabajar y que al finalizar la manifestación iban a trabajar. La manifestación terminó a las 10 de la mañana y después la gente continuó con sus labores.

Algunas personas no sabían por qué estaban en la manifestación

¿Qué quiere que diga? Como ya indiqué, esa fue una manifestación espontánea de los vendedores, de la cual el Presidente fue ajena.

Hay temores de que el Ejecutivo pudiera hacer algo que atente contra la estabilidad del país

El presidente Jimmy Morales es respetuoso del estado de derecho, de la democracia. Las manifestaciones son parte de esa expresión, siempre que sean pacíficas, respetando los derechos de las personas y no haya que apelar a otros recursos para reordenar la situación. El Presidente mantendrá ese equilibrio y el balance de poderes.

En ningún momento se está considerando romper esas garantías constitucionales en este momento. Para eso se necesita convocar a todos los ministros y que todos los ministros firmen la medida, la que tendría que ser enviada al Congreso para su ratificación. Ese es un rumor infundado. Eso no se está dando.

Estamos en una libertad, en democracia, donde se respetan todos los derechos de los guatemaltecos.

¿El Presidente teme de que se presente algún antejuicio en su contra?

En ese sentido, yo apelo a lo que han expuesto Paulina Paiz. Las personas han expuesto que el Presidente no hay recibido ningún dinero proveniente de financiamiento ilícito ni anónimo. El Presidente dijo que no ha recibido dinero, más claro que eso no canta un gallo.

De Q8 millones que recibió el partido FCN-Nación solo fueron declarados Q103 mil, ¿el presidente no se dio cuenta de eso?

Ese es un supuesto. No se ha comprobado que hayan entrado Q8 millones al partido. Por eso, esto se está ventilando en tribunales..

¿Qué opina de lo que dicen los analistas?

Somos respetuosos de lo que los analistas puedan expresar. No lo compartimos, pero ellos están haciendo su trabajo.

JUAN CALLEJAS

Creo que es difícil el trabajo del vocero como defensa del gobierno. No obstante, la realidad va caminando y es difícil no leer con un poco de entendimiento, las cosas que están ocurriendo.

No son normales. Vamos camino a condiciones que se va a ir agudizando en los próximos días, previo a la lección del Fiscal, en el marco de los cambios que en el Congreso se están negociando.

RENZO ROSAL