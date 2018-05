Esto es lo que le dice el diputado Luis Hernández Azmitia a la Comisión Helsinki - Emisoras Unidas

El diputado Luis Hernández Azmitia publicó esta mañana en su cuenta de Twitter la carta que envió a la Comisión Helsinki el 26 de abril pasado, en la que muestra “su” preocupación por los migrantes a partir del caso de la familia Bitkov.

En esencia dice:

Además, hace una alusión velada contra la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (Cicig):

A continuación una traducción libre de la carta enviada.

“Para la Comisión de Helsinki

Le escribo esta carta apelando a lo que se menciona en su declaración de misión, y la promoción de los derechos humanos y la cooperación económica en todo el mundo.

Guatemala es un país del tercer mundo ubicado a un par de miles de millas al sur de la frontera con Estados Unidos. Se cree que más de 3 millones de guatemaltecos viven en los Estados Unidos, de los cuales más de 900,000 están ilegalmente en Estados Unidos (no tienen documentos legales y usan documentos falsos). Los guatemaltecos representan el 6a. grupo hispano demográfico más grande en los Estados Unidos.

Tuve la oportunidad de asistir a la última cumbre de las Américas el 9 de abril de 2018 que se hospedó en Lima Perú, y coincidir con mis compañeros colegiales y representantes de las diferentes asociaciones que el desarrollo en la región tiene y será el resultado del respeto para la regla de la ley, el fortalecimiento de las instituciones legales y la democracia representativa.

Me dirijo a la honorable comisión como un congresista guatemalteco elegido democráticamente y como un ciudadano guatemalteco preocupado. Intento y apoyo totalmente los esfuerzos en Guatemala para luchar contra la corrupción y por eso creo que su comisión debe prestar atención a lo que está sucediendo con el sistema judicial guatemalteco y la intromisión abusiva que organizaciones extranjeras patrocinadas por naciones extranjeras y de comunidades internacionales están imponiendo en eso. Para expresar mi punto de vista, quiero mencionar la terrible situación que le está sucediendo a la familia Bitkov en Guatemala que fue detenida, juzgada y sentenciada a 19 años de prisión por admitir haber comprado documentos falsos de Guatemala.

