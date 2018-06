Esto es lo que más le molesta a Becky G de los latinos - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Becky G una de las latinas más destacadas de la industria musical y Hollywood esta sumamente orgullosa de sus raíces, pero hay algo en la cultura latina que le molesta, el machismo.

“Con mi música en inglés me decían: ‘Tienes tu voz para cantar pero lo demás, silencio. No vamos a escuchar lo que tienes que decir, tu opinión no importa’. Y eso me afectaba mucho como artista porque tengo mi mensaje, mi historia: ¿cómo no voy a compartir mis ideas con el mundo?”, reveló a la agencia EFE.

Y las cosas fueron muy similares cuando se introdujo a la música en español, quizás mucho peor.

“Llegué a la música latina y, como mujer mexicana en música urbana, fue un problema más grande. Hay muchas cosas bonitas de la cultura latina, pero lo que no me gusta es el machismo. Desde niña te dicen que las mujeres tienen toda la responsabilidad. Los niños pueden jugar, pero las mujeres tienen que, desde chiquitas, saber limpiar la casa, lavar la ropa, ser buena esposa, buena mamá”, contó.

Becky G arrasó en 2017 con su tema “Mayores” el cual también fue duramente criticado por su contenido explícito, pero ella se defendió y aseguró que no ocurría lo mismo con las letras de los cantantes.