Esto escribió el científico Luis von Ahn por la independencia de Guatemala

Por medio de sus redes sociales el informático, empresario y profesor de ciencias de la computación en Universidad Carnegie Mellon, Luis von Ahn, envió un emotivo mensaje en el día de independencia. El guatemalteco dijo que en este día se “atreve a imaginar una patria sin tiranos que escupan su faz”.

En otras ocasiones von Ahn se ha pronunciado ante la crisis política que afronta el país.

“Hoy día de la independencia de Guatemala me atrevo a imaginar una patria sin tiranos que escupan su faz; donde cualquiera pueda tener éxito sin importar el color de su piel, su género o su apellido; donde la gente prefiera quedarse que arriesgar su vida migrando donde no se hable de derecha o izquierda y simplemente trabajemos para tener un mejor país; donde se pueda caminar en las calles sin temor; donde no hayan niños que no puedan aprender a leer”, escribió en su cuenta de Twitter.

Este es el mensaje del científico guatemalteco @LuisvonAhn por el 197 aniversario de la #EUIndependencia de Guatemala. pic.twitter.com/Cn5z6ZWfH8 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 15, 2018

Redacción periodística Ruslin Herrera