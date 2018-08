Estos son los temas que abordaron en reunión el mandatario Morales y el presidente electo de México López Obrador - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Presidente Jimmy Morales y el mandatario electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron en la Universidad Autónoma de Chiapas.

En la reunión el presidente Morales y el mandatario electo de México, Andrés Manuel López Obrador, abordaron temas como protección a los migrantes; políticas integrales de seguridad, fortalecimiento al Estado de Derecho y el Fomento a proyectos de desarrollo económico para la creación de oportunidades, según la cancillería.

En reunión la reunión entre el gobernante Jimmy Morales y el mandatario electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se abordaron temas como: protección a los migrantes; políticas integrales de seguridad, fortalecimiento al Estado de Derecho. Vía: @MinexGt pic.twitter.com/saVe92PmZJ — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 28, 2018

La migración, seguridad y desarrollo fueron los temas abordados en la reunión entre el presidente Jimmy Morales y el mandatario electo de México, Manuel Andres López Obrador.

“La inducción para lograr la unidad de los países de América del Norte y Centroamérica para enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo de los pueblos, no optar como se ha venido haciendo solo por el uso de la fuerza, y no ver el fenómeno migratorio como un asunto de militarización de las fronteras, sino atenderlos desde sus causas, sobre todo el que se puedan ofrecer mejores condiciones de trabajo a los pueblos para que la gente no se vea obligada a emigrar”, dijo el presidente electo López Obrador.

Por su parte el presidente Jimmy Morales destacó que se habló sobre “fortalecer nuestras relaciones” y profundizar en las inversiones de México en Guatemala. Además del comercio entre fronteras y dos proyectos de infraestructura que México tiene contemplados en el área sur (carreteras).

“A través de estas medidas estaremos atacando la migración desde sus inicios, las condiciones de comunicaciones, empleo y condiciones para evitar la migración, también hemos hablado sobre temas de seguridad para fortalecernos ante las amenazas existentes, hasta el fortalecimiento de nuestras actividades comerciales y fiscales, además hemos compartidos las experiencias del Triángulo Norte como la unión aduanera”, dijo Morales.

López Obrador también destacó la iniciativa de un programa de desarrollo integral en el que participe Canadá, Estados Unidos, México y Centroamérica para mejorar las economías de los países y minorar el fenómeno migratorio de la región.

Además, según López Obrador se invitó a Morales a viajar para el acto de toma de posesión el próximo 1 de diciembre.

Con información del periodista Henry Montenegro

Redacción periodística Ruslin Herrera