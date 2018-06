Estrategias para lidiar con personas negativas - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Creo que todos hemos experimentado los efectos secundarios de un amigo, colega o compañero de trabajo negativo. A lo mejor trabajas con alguien que se queja sin fin sobre su trabajo, pero no ofrece ninguna solución. O bien, un buen amigo habla desfavorablemente sobre otros en su círculo y crea drama.

Utiliza estas estrategias para lidiar mejor con la gente negativa en tu vida.

Incorpora la positividad

Tu felicidad y bienestar son demasiado importantes para dejar que la opinión negativa o comentarios groseros de alguien te hagan sentir mal. Se positivo y comienza a limitar tu tiempo con esas personas negativas en tu vida. Con un poco de suerte, tu positividad será repugnante a la gente tóxica las cuáles poco a poco se irán yendo de forma natural.

Establece límites

No te sientas presionado para sentarte y escuchar a una persona negativa. Su energía negativa se filtra en tu propia vida y afecta tu actitud. Establece límites y pon un poco de distancia entre ti mismo y este individuo. Si tienes que estar cerca de una persona negativa, trata de mantener tus interacciones al mínimo. No se puede controlar el comportamiento negativo, pero se puede controlar el participar en el o no.

Evita las quejas

Las personas que se quejan de todo, nunca mejoran su vida. Ellos no ofrecen soluciones, solamente señalan los problemas. Van a eliminar tus ideas y a que aspires a entrar a su partido de la compasión emocional. Si un amigo, familiar o compañero de trabajo muestra los síntomas clásicos de alguien que solo se queja de todo, has a un lado la socialización. Sólo trata con él o ella si es absolutamente necesario.

Elige tus batallas

No te involucres cada vez que alguien te irrita. No sólo vas a ser visto como alguien argumentativo, podrías dar la bienvenida a la toxicidad en tu propia vida. En lugar de discutir, trata de ignorar los comentarios negativos. Controla tus emociones y evita que la situación se agrave. Aléjate de un conflicto innecesario. Vas a ser respetado por tomar el camino alto.

Elimina a los empleados negativos

La cultura de la empresa es una parte crítica de tu marca. Un miembro tóxico en el personal puede afectar a toda la cultura de tu empresa. Anteriormente, los empleados positivos pueden mostrar signos de insatisfacción, o peor aún, pueden comenzar a adoptar los hábitos de comportamiento de un compañero negativo. Cuanto más rápido lidies con un compañero negativo, más rápido vas a ser capaz de resolver la situación. Ten una reunión, transmite tus inquietudes y dale a la persona la oportunidad de cambiar. Si su comportamiento tóxico continúa, podría ser el momento de dejarlo ir.

No “sobre” analices la situación

Las personas negativas a veces pueden comportarse de manera irracional. Van a perder el valioso tiempo y energía si se intenta darle sentido a sus acciones. Haz lo que puedas para evitar que te involucre emocionalmente en sus asuntos.

Desarrolla un sistema de apoyo

Construye una red de amigos positivos, citas y contactos profesionales. Si alguien sabe exactamente cómo sacarte de quicio, puede que no seas capaz de manejar la situación por ti mismo. Ten la inteligencia emocional para reconocer cuando necesitas ayuda. Cuando te encuentres excesivamente emocional, llama a un amigo o mentor y con calma explícale la situación. A menudo, una persona objetiva puede proporcionarte una perspectiva diferente o un nuevo enfoque.