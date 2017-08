VIDEO: “El Buki” inspira a Neto Bran y se vuelve viral

“Como me haces falta” es uno de los temas más conocidos del famoso artista mexicano Marco Antonio Solís, conocido como “El Buki”.

“Son las 11:30 y me doy el gustito por aprender a tocar guitarra!! para los que no me perdonan que yo me de mi tiempo no vean este video!!! ríanse un poco. unas semanas mas y la toco como el Buky!!” son las palabras del alcalde de Mixco, Neto Bran, que acompañan a un video que se ha hecho viral.