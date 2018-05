VIDEO: Esperamos décadas para ver la película acerca de Freddie Mercury ¡Y valió la pena! 🤩 - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Hoy se lanzó el tráiler completo de la película biográfica sobre el vocalista de la banda británica de rock “Queen”.

La cinta lleva como nombre “Bohemian Rhapsody” y relata la vida de Freddie Mercury.

En el teaser se aprecian imágenes de Rami Malek en la piel de Freddie Mercury y tomas de los memorables conciertos que aparecerán en el filme.

Más detalles

A Freddie Mercury se le deben canciones tan populares como: ‘We Will Rock You’, ‘We Are the Champions’ o la que da título al film.

Queen ya tuvo relación con el séptimo arte al aportar temas originales para las bandas sonoras de ‘Flash Gordon’ y ‘Los inmortales’ (‘Highlander’)

Ben Hardy, Gwilym Lee, Joseph Mazzello, Allen Leech, Lucy Boynton, Mike Myers, Tom Hollander y Aidan Gillen completan el reparto de esta cinta que se estrenará a finales de octubre. Además del tráiler, 20th Century Fox ha presentado un teaser póster muy llamativo: