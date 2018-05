Ex de Britney Spears la demanda exigiendo un aumento de pensión - Emisoras Unidas

Ex de Britney Spears la demanda exigiendo un aumento de pensión

La ex pareja de Britney Spears, Kevin Federline, acudió a la Corte para exigir un aumento a la pensión que recibe por parte de la artista.

El ex bailarín explicó que los US$20 mil dólares mensuales que recibe, no son suficientes para ofrecerles a sus hijos el estilo de vida que están acostumbrados a tener al lado de su madre, por lo que ha pedido que aumente la cantidad, misma que no fue revelada a los medios.

Federline alega que ya a sus 40 años es viejo para seguir bailando, por lo que su situación económica no es nada buena, y que su ex mujer gana US$34 millones al año, además tiene una mansión de 84 mil metros cuadrados, lo que hace muy desigual la estancia de sus hijos cuando están con él.

La custodia de Sean Preston y Jayden James ahora es compartida, pero hace unos años Federline poseía la custodia completa, cuando Britney sufrió una crisis emocional y no podía hacerse cargo de sus hijos.

