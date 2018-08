Ex de Marc Anthony confiesa porque ya no se viste "provocativa" - Emisoras Unidas

Ex de Marc Anthony confiesa porque ya no se viste “provocativa”

La ex miss universo Dayanara Torres ha sido una de las mujeres mas sensuales y bellas de la vida recordemos que la ex esposa de Marc Anthony protagonizo junto al salsero una de las historias de amor más hermosas del amor en la farándula se casaron en la década de los 90´s y luego de 10 años de matrimonio en 2003 anunciaron su separación. Dayanara siempre se ha caracterizado por su sensualidad pero en estos días la modelo confeso algo que impacto a sus seguidores.Torres dijo que desde hace un tiempo evita vestirse muy provocativa para no llamar la atención de los amigos de sus hijos, quienes ya han entrado a la adolescencia.