Ex integrante de las Spice Girls ingresará a rehabilitación por adicción al sexo - Emisoras Unidas

Ex integrante de las Spice Girls ingresará a rehabilitación por adicción al sexo

La ex Spice Girls, Mel B, ingresará a una clínica de rehabilitación en el Reino Unido el próximo mes, para luchar contra el alcohol y las adicciones sexuales después de “seis meses increíblemente difíciles”.

Una fuente reveló que Melanie está “loca por el sexo” y durmió con hasta tres hombres en un solo día, tras su amargo divorcio con Stephen Belafonte.

“Los últimos seis meses han sido increíblemente difíciles para mí. He estado trabajando con un escritor en mi libro ‘Brutally Honest’ y ha sido increíblemente traumático revivir una relación emocionalmente abusiva y enfrentar tantos problemas masivos en mi vida”, dijo la cantante en una entrevista. “Soy plenamente consciente de que he estado en un punto de crisis. Nadie me conoce mejor que yo, pero estoy lidiando con eso”, mencionó.

“He tomado la decisión de ingresar a un programa de terapia adecuado en las próximas semanas, pero tiene que ser en el Reino Unido porque soy muy, muy británica y sé que funcionará mejor para mí”, afirmó.

