Exasistente de Sinibaldi habla ante fiscalía sobre reuniones que tuvo el exministro de Comunicaciones con Thelma Aldana - Emisoras Unidas

La Ex asistente de Alejandro Sinibaldi, Aneliese Herrera, en su declaración en anticipo de prueba, dijo ante la fiscalía que el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, se reunió al menos en tres ocasiones con la exfiscal general Thelma Aldana, y que quien la acompañaba era Gustavo Herrera, actualmente en el exilio en Nicaragua, a donde se fue aduciendo ser un perseguido político por la CICIG.

Textualmente en la declaración detalla:

“Entonces yo mando a traer la comida, saco a todo el personal, solo se queda el guardián y de repente llega la persona que estaban esperando, que cuando me di cuenta era la señora Fiscal, la licenciada Aldana, esa fue la primera vez que yo la vi en la oficina”.

“Sin embargo no sé si anteriormente ya se habían hablado o no pero ese día fue el día que yo la vi, no sé qué hablaron pues yo solo espere que llegara la comida, la coloque en platos formales para pasarla a la sala blanca y me retire, no sabía yo a qué hora terminaban o si llegaba alguien más después de que yo me iba, yo solo hacia lo que me habían ordenado y me retiraba”.

“Y así fueron más o menos unas tres veces que ella llego pero siempre llegaba acompañada del Gato Herrera, nunca llegaba sola. Sin embargo el señor Sinibaldi siempre estaba muy confiado, él decía ‘yo todo lo tengo controlado, no hay problema, todo está bien a mí me pasan información así que no se ahueven (asusten) yo todo lo tengo controlado y comentado’”.

Para conocer la versión de la exfiscal Aldana se intentó hacer contacto con ella, así como con Rootman Pérez, quien fuera su secretario de Política Criminal durante su gestión en el MP, sin embargo, no fue posible lograr la comunicación.

