EXCLUSIVA: Charlie Zaa visita Guatemala y brinda entrevista a Emisoras Unidas - Emisoras Unidas

Por: Vanesa Lamparelli Fotos: Angel García

El cantante colombiano, Charlie Zaa, regresa a tierras guatemaltecas después de aproximadamente 10 años, para deleitar a sus seguidores con su espléndida voz.

“Durante 20 años he creado canciones que han trascendido en grandes voces como la de Joan Sebastian, entre otros. Pero en esta oportunidad quiero dar a conocer mis propias letras y canciones”.

En Emisoras Unidas cantó una parte de su nueva canción inédita.

“Siempre he sabido que son grandes anfitriones, el amor, el cariño que he recibido ha sido maravilloso, no solamente cuando estoy aquí, sino que también, cuando estoy en otros países. La fluencia del público guatemalteco se deja ver en cada concierto, siempre han sabido ser incondicionales y los mas querendones”.