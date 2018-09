Exdiputados se refieren a la crisis política causada por el presidente Jimmy Morales - Emisoras Unidas

This slideshow requires JavaScript.

El mandatario Jimmy Morales anunció que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), prohibió el ingreso al territorio del Comisionado Iván Velásquez y, curiosamente, habla de transparencia en su gobierno.

Ayer el Secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, vía telefónica le dijo al presidente Jimmy Morales que su país dará apoyo para una “Cicig reformada” y se comprometió a continuar trabajando con Guatemala y apoyar la soberanía de Guatemala.

Estas fueron las frases más significativas de su discurso:

El mensaje de la Canciller termina de agravar el tema. Su anuncio fue muy delicado y para analizar a fondo.

Roberto Alejos: “El mensaje de 'no vamos a hacer caso de cualquier resolución de la Corte de Constitucionalidad porque no estamos dispuestos a acatar órdenes ilegales' es un tema digno de analizar porque sí rompe la institucionalidad del país”. #EUJimmyCICIG pic.twitter.com/wc7WeFxj3h

Hay una gran metida de pata de parte del Procurador General de la Nacvión Luis donado, al decir que las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) se pueden apelar, lo cual no es verdad.

Acerca de la orden de transferencia de capacidades, Alejos señaló que lo interpreta como “un debilitamiento total a la CICIG por parte de Jimmy Morales y su equipo”.

Tendríamos que analizar todo lo que ha sucedido desde que llegó al poder el presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Los Clinton dejaron una estructura de poder que es difícil botar. Geopolíticamente hay una guerra entre trumpistas y militaristas. Durante los Clinton la palabra democracia es la corriente de tendencia mayor.

“Con el gobierno de Trump vimos el cambio radical de un programa Alianza para la Prosperidad, supuestamente económico social, a uno puramente militar”.

Sobre el mensaje de Pompeo, todo el lenguaje utilizado en ese tipo de comunicaciones se ha vuelto en un esquema de poder y juego de ajedrez de la geopolítica internacional.

La Corte de Constitucionalidad, según se diseño, es el órgano máximo para velar por el orden constitucional. Lo único que pueden hacer es decir si las resoluciones judiciales o actos administrativos violan o no la Constitución”.

A Iván Velásquez no se le canceló la visa, se le puso en una lista de terroristas para no dejarlo entrar. En el caso específico de poner a Velásquez en una ‘lista negra’, un acto administrativo, de ser sujeto de una acción constitucional puede ser interpuesta únicamente por el afectado es decir Iván Velásquez, no un tercero.

La diferencia básica entre el golpe de estado de 193, de Jorge Serrano, y los movimientos actuales, es que antes el Ejército apoyaba la institucionalidad de la Corte de Constitucionalidad, ahora el mensaje subliminal: el Presidente rodeado de militares. El Ejército está de lado mío, dice él, no de la CC.

Lo que no está definido en la Constitución, entre las funciones del Presidente ni del Procurador General de la Nación es que no pueden determinar la legalidad de una resolución judicial. Lo más interesante de esa dicotomía, no es si la CC puede o no hacerlo, ya se demostró que se han animado a hacerlo.