Exfuncionarios de Gobernación tendrán que declarar por extradición de López Bonilla

El Tribunal Tercero de Sentencia aceptó la solicitud de la defensa del ex ministro de gobernación, Mauricio Lopez Bonilla, y programó para el próximo miércoles la citación de varios exfuncionarios de la cartera del interior, así como la Policía Nacional Civil, para que rindan su declaración.

Entre los citados se encuentran el ex ministro de gobernación, Carlos Menocal, además de los ex directores de la Policía Nacional Civil, Gerson Oliva René Vázquez Cerón y Telemaco Pérez y los ex viceministros Mario estuardo Castañeda, Eddy Byron Prera y Eunice Mendizabal para que detallen si recibieron de forma directa o indirecta algún tipo de instrucciones para la custodia de narcotraficantes o cargamentos según expuso la defensa del señalado.

El Tribunal fijó además para este viernes la continuación de la audiencia de ofrecimiento y recepción de prueba, donde se espera que la defensa de López Bonilla reproduzca un audio y un vídeo.

Defensa pide extender plazo

El Tribunal tercero de Sentencia denegó inicialmente a la defensa del ex ministro de gobernación, Mauricio López Bonilla, un lapso de 40 días para reunir más pruebas de descargo y así formar una defensa técnica para eludir la solicitud de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por los señalamientos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas.

Los fiscales del Ministerio Público, MP, indicaron que se está velando porque se cumpla los tratados de extradición, al dar a conocer su oposición a la solicitud de la defensa del ex funcionario.

Los jueces negaron la solicitud por ser el quinceavo día del proceso pero ante la resolución que hicieron posteriormente se aplazo la audiencia.

Durante la diligencia los representantes del ente investigador hicieron mención de los medios de prueba, incluyendo una copia certificada del requerimiento de extradición, donde se le identifica con los alias del patrón, el M y el pato.

También se adjunto la declaración jurada de la fiscal litigante, en donde se le señala de los delitos de conspiración para distribuir 5 o más kilogramos de cocaína.

Además de la documentación donde la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, FECI, detalla que Mauricio López Bonilla se encuentra enfrentando proceso por los casos cooptación del estado y patrullas.