Exgeneral ruso dice que el caso del envenenamiento de exespía puede llevar a una "guerra real" - Emisoras Unidas

El general ruso retirado Evgeny Buzhinsky, que dirige el grupo de pensamiento moscovita sobre seguridad PIR Center, alertó hoy de que el envenenamiento del exespía Sergei Skripal en el Reino Unido puede llevar a una “guerra real”, publicó la agencia EFE. “Es peor que la Guerra Fría, porque si la situación continúa evolucionando como lo está haciendo ahora, me temo que terminará en un escenario muy malo”, afirmó Buzhinksy en una entrevista con la cadena británica BBC Radio 4. Panorama El general retirado detalló que la situación podría desencadenar “una guerra real”, que en su opinión sería “la última guerra de la historia de la humanidad”. Buzhinsky subrayó que el ataque contra el espía doble Skripal y su hija, Yulia, ambos en estado crítico tras haber sido expuestos a un agente nervioso de uso militar, ha enturbiado las relaciones entre Moscú, Estados Unidos y la Unión Europea (UE). Expulsión de diplomáticos En respuesta al envenenamiento en Salisbury (Inglaterra), el pasado 4 de marzo, el Reino Unido ha expulsado a 23 diplomáticos rusos, una medida que han llevado a cabo asimismo más de veinte países, entre ellos Estados Unidos, que expulsó a 60 miembros de la diplomacia rusa. El responsable del PIR Center subrayó que esas presiones internacionales solo conseguirán “consolidar a la sociedad rusa alrededor de su presidente”, Vladímir Putin. Buzhinsky acusó a Occidente de “acorralar” a Rusia para forzar que cambie su comportamiento, cuando “ese no es el diálogo que hay que tener, ni el compromiso que necesitamos”, consideró. Ruptura de relaciones “Si seguimos expulsando a diplomáticos, el siguiente paso será la ruptura de las relaciones diplomáticas. Lo que no llevaría a ningún lado”, agregó el exgeneral, que recalcó que “acorralar a Rusia es algo muy peligroso”. Buzhinsky conversó con la BBC Radio 4 después de que este fin de semana el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, sugiriera que el ataque contra Skripal ha “beneficiado” al Gobierno británico, al distraer la atención sobre el “brexit”. Un portavoz del Gobierno británico aseguró por su parte que el Reino Unido preferiría “tener en Rusia a un compañero constructivo, dispuesto a respetar las normas”. EFE