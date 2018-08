Exhiben a Roger González con insólita foto - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Roger González es un famoso presentador, cantante y actor de doblaje mexicano, quien es mayormente conocido por haber sido uno de los conductores del programa de Disney Channel Zapping Zone.

Recientemente, Roger ha estado en el ojo del huracán debido a algunas fotografías que compartió en sus redes sociales, en las que descubrieron que presuntamente usaba un calcetín en su parte íntima para hacerla parecer más grande.

Lo que llamó la atención de sus seguidores fue la parte íntima del exconductor de Disney. De acuerdo con ellos, Roger se colocó un calcetín en su entrepierna para que pareciera más grande su miembro, lo que provocó varios comentarios, entre los que destacan:

“Algo me dice que el pack de Roger trae truco para que se vea tan grande. A mí no me engañan; Aquí me huele a relleno en algún lado; Qué necesidad del relleno mi Roger; Roger, ¿Qué traes ahí?; ¿Cuántos calcetines le dieron a Roger?”.

¿ustedes que opinan?