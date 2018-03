Exministro Rivas descarta una “mala relación” con Presidente cuando se declaró “non grato” al Comisionado - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El exministro Francisco Rivas dijo que en los últimos meses al frente de la cartera de Gobernación, su relación con el presidente Jimmy Morales se dio con respeto de coordinación y comunicación.

Rivas, ministro del Interior del 14 de enero del 2016 al 26 de enero del 2018, también descartó este día que haya habido una mala relación e incomodidad con Morales luego que éste haya declarado “non grato” al titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Rivas explica por qué no presentó expediente a Fiscal General

El exfuncionario explicó a Emisoras Unidas que no presentó su expediente como aspirante a Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) debido a que no completó su documentación por los hallazgos que se presentaron en su contra cuando fungió como jefe de la cartera del Interior, y que no le habían entregado su finiquito.

