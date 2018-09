Expareja de Gloria Trevi confirma su separación a través de indirectas en redes sociales. - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La expareja de Gloria Trevi, Armando Gòmez confirmo su separación después de varias indirectas hacia la cantante a través de mensajes en las redes sociales.

Trevi corroboró que ella y su esposo están separados, sin embargo dice que todavía las cosas no han terminado. En el programa “Noche de Luz” declaró, “Te puedo decir que en este momento no estoy pensando en volverme a casar. No se ha terminado. Estamos hablando de algo que no ha terminado, que no sé qué va a pasar”.

Trevi y Gómez contrajeron nupcias el 17 de diciembre de 2009, en la Catedral Metropolitana de Monterrey, y tienen un hijo Miguel Armando, de 12 años.