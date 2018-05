Expertos analizan cuáles deberían ser las prioridades de la nueva Fiscal - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El presidente Jimmy Morales designó como Fiscal General y jefa del Ministerio Público (PM) a la doctora María Consuelo Porras Argueta para el periodo 2018-2023.

Para conocer acerca de las expectativas que se esperan de su gestión, el programa A Primera Hora invitó a Helen Mack, de la Fundación Mirna Mack, y a Stuardo Ralón, abogado constitucionalista.

Las siguientes son sus apreciaciones.

Helen Mack

Marcó puntos importantes. Continuidad de aplicación de la ley, de ser independiente, del aporte de la Cicig. Su trayectoria ha sido técnica. La hemos conocido en todos los procesos y conocíamos su perfil.

Los seis candidatos eran buenos. Tienen buena trayectoria. Cualquiera que saliera electo iba a estar bien.

Cómo califica las renuncias que ya se dieron en el MP

Es más personal a círculo de Thelma Aldana. Es lógico para darle la libertad a la nueva fiscal a que elija a su personal. Porras ya mencionó tres personas de su confianza. La renuncia es una deferencia a quien se queda.

Porras Conoce el MP, conoce a los fiscales y todos los candidatos dijeron que harían un diagnóstico para ver como se irían adecuando. Se está fortaleciendo la institucionalidad no la persona. Por eso la importancia debe darse a los fiscales no a las personas.

#EUFiscalGeneral Mack: “Ella (Porras) ha sido muy clara, serán sus actuaciones que demostrarán su independencia y su autonomía de los casos que tiene”. pic.twitter.com/fGvPJRqQaU — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 4, 2018

¿El nombramiento le da un respiro al presidente en estos momentos de inestabilidad?

El Presidente ha tenido varias oportunidades para hacer un llamado a la unidad. Tiene que hacer la separación de quien designa y el rol que le corresponde. En el actuar es en el que se legitima o no un Fiscal.

Las primeras declaraciones

Lo que hay que entender es que casi todos los países de América teníamos un es que inquisitivo, opaco, y por eso se buscó cambiarlo por un sistema acusatorio, porque es oral y abierto. Ahora la prueba se renueva en el debate.

Ella dice que hay un derecho que tenemos los ciudadanos de saber lo que está sucediendo.

Las prioridades: Diagnóstico del MP, determinar las necesidades y modelo de gestión

En el modelo de gestión se concentra en algunos principios: la especialidad y controles cruzados. Aquí surgen una serie de criterios. Es importante trabajar de forma conjunta con la Policía.

Qué no debe hacer

Votar procesos que no se pueden lograr en dos o tres años.

Stuardo Ralón

Me llama la atención la frase “Mi compromiso es la con la justicia”. Ese es el único compromiso de un Fiscal, se debe a la constitución, a la justicia. Uno de los objetivos del MP es imparcialidad… objetividad.

Por la trayectoria que se conoce en foro, es su acuciosidad técnica. Eso es valioso, en la función que tiene para precisar en una investigación, es fundamental que haya una solidez técnica.

En un momento tan complicado, llevar a una persona técnica el MP para que se dé continuidad a los procesos es una buena designación.

El fiscal Juan Francisco Sandoval se queda

Ella dijo que evaluará todas las fiscalías. En el caso de la Feci dijo que evaluará el trabajo. Es lógico que se haga una evaluación y que sobre esta hacer cambios.

Nunca supe, al menos mediáticamente, que se dieran renuncias. No importa quienes sean los que estén e los puestos si se trabaja bien.

¿Cómo ve el nombramiento en estos momentos?

Son las acciones las que van ir marcando a la nueva fiscal. El sistema que tenemos hora, que no es el mejor en las comisiones de postulación, llama la atención que es un proceso que se lleva ahora una felicitación.

El hecho que el Presidente la hubiera nombrado antes de que se vaya de viaje, es bueno.

#EUFiscalGeneral Ralón: “Esa situación vigilante de la ciudadanía tendrá que verse con objetividad para poder opinar y no descalificar algún tipo de decisión que no es popular pero si apegada a la ley”. pic.twitter.com/4BRwAvzxX0 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 4, 2018

“El apoyo de la Cicig a Guatemala es importantísimo”, dijo; ella estará abierta a la prensa.

No estoy de acuerdo con el formato de las conferencias de prensa. Presentar como se presenta en PP el rostro de las personas y dando afirmaciones como si ya estuvieran sentenciadas. Eso en un juez podría influir en la manera como se presenta.

En el concepto de justicia abierta es que no haya opacidad. La parte de puertas abiertas, la veo como que no habrá hermetismo y se va a trasladar información, no como que se vaya a mantener el formato de las conferencias.

Las prioridades

Es razonable. El otro aspecto es sobre qué medidas va a implementar su trabajo. Tanto en la gestión de Thelma Aldana uno de los grandes retos es la cobertura a nivel nacional. Que sea efectiva, que personal capacitado esté en todas las fiscalías.

Para eso se necesita mucha capacidad de gestión en recursos y administrativa. Cobertura, capacidad y calidad son importantes.

Qué no debe hacer

Tomar decisiones de carácter político o por presión mediática.

