Expertos analizan escenarios para el país y concluyen en el riesgo de perder una oportunidad - Emisoras Unidas

¿Cómo analizar, desde la óptica política, económica, y social, un futuro mejor para Guatemala? Los acontecimientos que han polarizado el país en los últimos días deja margen para estudiar nuevos escenarios.

Para ello, el programa A Primera Hora invitó a tres expertos en diferentes áreas:

Hugo Maúl Figueroa , abogado, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia, y excomisionado Presidencial para la Transparencia y contra la Corrupción, de 2004 a 2008.

, abogado, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia, y excomisionado Presidencial para la Transparencia y contra la Corrupción, de 2004 a 2008. Gustavo Porras , sociólogo, analista político guatemalteco. Exsecretario privado de la Presidencia de Álvaro Arzú y coordinador gubernamental de la Comisión de Paz (COPAZ). Actualmente, Presidente del Consejo Económico y Social de Guatemala.

, sociólogo, analista político guatemalteco. Exsecretario privado de la Presidencia de Álvaro Arzú y coordinador gubernamental de la Comisión de Paz (COPAZ). Actualmente, Presidente del Consejo Económico y Social de Guatemala. Lizardo Arturo Sosa, economista y político guatemalteco, expresidente del Banco de Guatemala y excandidato a la presidencia en las elecciones de 2015. También fue diputado en el Congreso de la República.

Los tres coinciden en que podría perderse una oportunidad para salir del atolladero político en que se encuentra sumido el país.

Hugo Maúl Figueroa

Estamos en riesgo de perder una oportunidad

Uno de los grandes peligros es que ya no se continúe la lucha contra la corrupción. Debemos aprovechar el apoyo de la comunidad internacional comprendiendo de que le resultado de la corrupción aumenta los problemas y castiga a la gente más pobre.

La inversión busca otros destinos. En el área económica el impacto de todo lo que está pasando es todo negativo.

Otto Pérez fue derrocado o cayó por la corrupción

Él se cayó con el peso de la corrupción. La participación masiva del pueblo reclamando, exigiendo la renuncia del Presidente y la Vicepresidenta. Se logró que renunciara por la presión popular. Si queremos hacer cualquier cosa, pero no luchamos contra la corrupción, no vamos a ninguna parte.

Hay retroceso en materia política. Los partidos no cumplen con los propósitos, sobre todo con las elecciones a corto plazo. Los partidos nuevos desconocidos, los candidatos que surjan ya no tendrán tiempo de darse a conocer. Esto pudiera ser que el proceso electoral tenga complicaciones tremendas.

Gustavo Porras

Recuerdo de una conversación en 1996 con Susan Jones en la que ella decía: ‘nosotros hemos discutido esto en EE.UU. Guatemala no se puede cambiar desde adentro, la vamos a cambiar desde afuera’. Lo he ido viendo concretarse.

Cuando esto agarró fuego con La Línea yo dije que íbamos hacia una conflictividad mayor entre los guatemaltecos. No se reduce a la lucha contra la corrupción. Lo particular de estas guerras es que no se necesitan armas, basta con desenfundar políticamente al adversario.

Ya no es guerra de lucha

La guerra de cuarta generación ya no es de lucha, sino la capacidad de administrar los territorios en materia ambiental que no se reduce a cuidar la capa de ozono, y que se llama agua. Lo de Cicig surgió como Ciciac para luchar contra las estructuras de la insurgencia. El problema del encarcelamiento de los militares es una temática difícil de tratar por lo sensible que es el tema. Parte de lo que ocurre es que ya no hay una simpatía en la comunidad internacional. La política es evitar males mayores.

Lizardo Arturo Sosa

El mayor peligro para Guatemala

Podemos perder una oportunidad muy grande que al país se le abrió en 2015. Seguimos con los manejos que hacía Alejandro Sinibaldi. Unos niveles de corrupción históricos.

En el fondo está el tema de la corrupción y la impunidad. Perder la oportunidad es lanzarnos a un proceso extremadamente negativo para el país.

El trabajo del MP nos ha develado la corrupción y la impunidad, que seguimos comprobando con publicaciones de la semana pasada. Eso no va a dejar avanzar el país a futuro. Estamos embebidos en el corto plazo, en la coyuntura.

Cicig es un experimento exitoso

Teníamos un esfuerzo muy grande y que se dieron cuenta de que estaba ocurriendo. Cómo van a descubrirse y denunciarse los que tienen a su cargo el poder y tienen la corrupción. ha sido muy útil. Cicig vino a hacer lo que los guatemaltecos deberíamos hacer por cuenta propia.

Cómo poder orientar una Cicig para una Guatemala más fortalecida, una democracia mejor. El futuro de Guatemala es bastante y completo con el caso que tenemos con Cicig. La existencia de la comisión y su trabajo, ha demostrado que ha sido útil para el país.

