Expertos analizan qué es lo que está pasando con el movimiento magisterial - Emisoras Unidas

Miles de maestros, llegados de al menos 14 departamentos de los 22 que tiene Guatemala, cumplieron hoy las primeras 24 horas de plantón en la Plaza de la Constitución, en demanda del cumplimiento del pacto colectivo de trabajo firmado en febrero pasado, que incluye un aumento salarial.

Panorama a esta hora en la Plaza de la Constitución. Algunos maestros aún duermen.

Vía: @HMontenegro_EU Vea aquí lo que pasó anoche: https://t.co/JJ7WDXKuF2 pic.twitter.com/kEwhW5FI8C — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 9, 2018

El secretario del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg), Joviel Acevedo, dijo que esperan que el Congreso analice una ampliación al presupuesto del Ministerio de Educación (Mineduc) para que cumpla con el pacto.

Según el detalle:

Se necesitan al menos Q961 millones para que el Gobierno cumpla el pacto colectivo de condiciones de trabajo.

Este incluye un aumento salarial del 5 por ciento anual durante tres años consecutivos.

Un bono por Q2 mil 500 al año para los educadores.

Un bono de Q500 anual para los maestros con título universitario.

Sobre este particular, el programa A Primera Hora quiso conocer la opinión de María del Carmen Aceña, exministra de Educación e investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y Francisco Cabrera, analista en temas de Educación.

#EUMaestros Aceña: “Hay que repensar el sistema educativo, en los últimos 10 años no hemos avanzado un ápice” pic.twitter.com/vyqp3UA8SE — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 9, 2018

María del Carmen Aceña

Debería hacer sanciones

La educación es muy importante. Es una buena oportunidad para saber qué queremos a futuro en el sistema educativo nacional. A estas alturas los maestros ya deberían tener sanciones. Ellos tienen contrato, están holgando, están en una huelga de facto, eso es ilegal. Tienen que comenzar las sanciones por parte del Muniisterio de Educación (Mineduc).

Es mucho dinero

El Mineduc y el STEG acordaron un Pacto Colectivo de Q4 mil 900 millones para tres años. Tienen que pagarse más de Q1 millones cada año. Para este año pidieron una ampliación de Q960 millones al presupuesto del Mineduc. ¿Para qué? Para aumentar salarios y dar bono a los maestros.

Cantidad contra calidad

En diez años se han firmado tres pactos colectivos para el magisterio que duplicaron los salarios de los maestros, pero eso no se compara con la calidad de la educación. En cobertura no digamos. Hay más de un millón de niños y jóvenes que no están en el sistema de educativo.

Están premiando la mediocridad

Está el incremento salarial del 5 por ciento más un bono… cada vez la parte del funcionamiento de salarios de Mineduc es más grande y no hay capacidad de mejores políticas educativas para los maestros.

#EUMaestros Aceña: “El profesor Acevedo tiene claro qué quiere, pero los maestros no necesariamente”. pic.twitter.com/hSc46G23LN — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 9, 2018

Acuerdos políticos

En tiempos de campaña, los sindicalistas firman acuerdos con los candidatos, quienes se comprometen a sumas millonarias, salarios y bonos para los maestros. Es dinero público. Es momento de analizar esa cooptación que se ha dado a nivel de los pactos colectivos. Los pactos están sustituyendo la meritocracia, la capacidad.

Apoyo a terceros

Sería interesante analizar este nuevo modelo de cooptación del Estado. El maestro Joviel Acevedo sabe lo qué quiere, pero el resto de los maestros parece que no saben qué es lo quieren.

¿Quién paga este movimiento?

Es compadre hablado. Este es un proceso que se estuvo trabajando desde el año pasado. Este pacto no es público. Nadie tiene copia del pacto colectivo. No solo es aumento salarial, son otros privilegios. Sería recomendable un sistema de reclutamiento, maestros por mérito de carrera. Recomiendo que a futuro todos los pactos colectivos sean públicos.

#EUMaestros Cabrera: “Estamos dejando de mirar que hay una gran cantidad de maestros (hoy) que están haciendo su trabajo y hacen lo mejor que pueden”. pic.twitter.com/wUHLnBNbNh — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 9, 2018

Francisco Cabrera

Paro sospechoso

No solo lo que estamos viendo estos últimos días, todo lo que se está desarrollando es sospechoso. Es como un acuerdo en que todos los que participan quieren ganar algo: bonos, espacios, liderazgos.

Es una situación bastante sospechosa en la que, además, se agregan las declaraciones de colaborador eficaz del caso La Línea, Juan Carlos Monzón, que confirman que muchas de las manifestaciones del sindicato magisterial eran acordadas con los mandatarios. Hay un acuerdo con las autoridades de gobierno.

¿A quién respaldan?

No sé qué pueda estar pasando. Cuántos de los maestros que han estado en la plaza o tomado las direcciones departamentales de Educación del país son conscientes de lo que pasa, de a quién están respaldando, si es su lucha, o están respaldado luchas menos legítimas y menos transparentes.

Hay un porcentaje de maestros que está en esta acción, pero la mayoría está en clases. Es una acción política más de respaldo al presidente Jimmy Morales que una lucha gremial.

#EUMaestros Cabrera: “Hay que discutir cuáles son las líneas probables de atención a la educación”. pic.twitter.com/DHsREZbvCq — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 9, 2018

Posiciones encontradas

Estamos discutiendo el problema del magisterio a partir de una minoría que protesta porque la mayoría está trabajando lo mejor que puede, en circunstancias complejas.

Tampoco estoy de acuerdo que los bajos salarios sea la norma. También discuto la meritocracia, dependiendo desde la óptica que se vea. Este es un deterioro que viene de 25 años atrás: la formación docente, la contratación de los maestros y el régimen en que funcionan.

Capital cultural

El salario tiene que ver con el capital cultural. Un maestro sin capital cultural, aun con prebendas y buenos salarios, no funciona. Sin embargo, mientras tengamos maestros con bajo salario, tendremos maestros con bajo capital cultural.