Expertos comentan declaraciones de Juan Carlos Monzón - Emisoras Unidas

Los analistas Juan Callejas y Gerson Sotomayor fueron invitados por el programa A Primera Hora con el fin de analizar los temas que se han mantenido en el ambiente durante la presente semana; entre estos, la declaración, en anticipo de prueba, de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Ambos invitados coinciden en que se descubre una trama de corrupción que no es nueva, que viene, incluso “desde el inicio de la era democrática”, en 1986.

Juan Callejas

Otto Pérez advirtió a Roxana Baldetti de la captura de Juan Carlos Monzón

Todo el capítulo de Juan Carlos Monzón genera asombro. A unos asusta y otros motiva pensar hasta dónde hemos llegado. El aspecto de que el Presidente advirtiera sobre el proceso, nos habla del nivel de mentalidad delincuencial de nuestros políticos.

Los ciudadanos contribuimos en ello, por ignorancia o por omisión, y votamos por ellos, pero nunca pensamos que estamos llegando a niveles abiertos de usar el poder del estado para contribuir con el crimen organizado.

Todo me sorprende, en términos de la claridad, al menos, con que el testigo está develando cada incidente que suma y sigue sumando.

No me impresiona que sean montos exagerados de dinero. Me impresiona la bajeza, lo vil, lo inmoral, lo profundamente arraigado que en personas que uno supondría, merecían nuestra confianza, ha llegado a perderse la posibilidad de confiar y de volver a recuperar la confianza en los políticos y en la política.

Entre ellos mismos se desconfiaban

El último informe de Latinoamérica, relativo a la corrupción y los niveles de desconfianza, y ahí cabe todo esto y el deterioro social. Sólo 13 por ciento de los guatemaltecos confía en otro guatemalteco. Una sociedad en la cual vivimos, ¿sólo 13 por ciento? Para ponerlo más fácil, uno de cada diez confía en nosotros.

Esa es la historia de 15 años de estudios. Este último informe señala que para los guatemaltecos a nivel nacional, la corrupción es el quinto problema en su vida. No es el primero ni el segundo ni el tercero… es el quinto problema en su vida. A pesar de que sí tiene la percepción de que hay corrupción en todos lados: en la iniciativa privada, en las organizaciones sociales y en el Estado.

#EUCoyuntura Callejas: “Todo el Estado estaba instrumentalizado para servir a los intereses de financistas lícitos e ilícitos”. #EUMonzón #EUCooptaciónDelEstado pic.twitter.com/cwBfByqNQ7 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 6, 2018

En mi vida hubiera votado por Pérez Molina

Debemos darnos cuenta como ciudadanos de lo relevante que hay de ir a votar y por quién ir a votar. La capacidad de engañarnos desde la política existe aquí y en toda América Latina. Ejercer nuestra ciudadanía debe ser más delicado, más pensantes… debemos ser más activos en el ejercicio de nuestros derechos políticos.

Yo, en mi vida, hubiera votado por Otto Pérez, quizá porque lo conocía más, y, por supuesto, tampoco por Roxana Baldetti.

Hay que rescatar lo positivo

Lo positivo es que el colapso del sistema tenía que darse. Para conversar, como ciudadanos, con madurez, experiencia y más historia… para lograr, en adelante, sensibilizarnos sobre la situación y requerir los marcos jurídicos que puedan impedir las falencias que se presentan en los sistemas políticos.

Tenemos un proceso electoral en donde las reglas del juego no han cambiado. Esperamos que las reformas electorales abran la posibilidad de elegir mejor a nuestras autoridades.

En tanto nuestro sistema político no cambie, es difícil pensar que no vayan más a fondo. Viendo lo que está pasando, lo único que falta es que nos asesinen.

Hay otro dato que no debemos dejar fuera. En Guatemala el ciudadano califica al Estado, en percepción de los servicios que le entrega a un nivel de eficiencia, del 24 por ciento; solo 24 de cada 100 cree que el Gobierno le da buenos servicios, según un estudio de 2015.

Estamos viviendo el ejercicio de una apertura democrática desde 1986, desde el cual creímos que la democracia podría andar sola, sin la ciudadanía, y no nos encargamos de tutelarla.

Gerson Sotomayor

Luis Enrique Monterroso recibió como regalo un reloj de US $12 mil cuando asumió el Ministerio de Salud

Hay que recordar cómo funciona la corrupción en la función pública. Ese fue un regalo para que funcionara bien en su trabajo. Es como cooptarlo de entrada. Un funcionario no debería permitirse ese tipo de regalos. La función pública debería ser más pulcra.

Constituye un delito en cierta forma, enriquecimiento ilícito, por ejemplo, por la persona que lo recibe.

Había desconfianza entre Juan Carlos Monzón , Otto Pérez y Roxana Baldetti

El león juzga por su condición. Había mucho dinero en juego. Hasta entre ellos la desconfianza iba dirigida a que si no confiaban uno del otro, un negocio como ese complejizaba el asunto.

Esto es como una novela, con detalles, del gobierno patriota. Sorprendente la memoria de Monzón.

¿Se ha activado la conciencia social?

La conciencia de los guatemaltecos se ha activado, pero la sorpresa del dinero y la memoria de Monzón plantea cómo se llevaron a cabo las cosas. Un nivel de capacidad de cómo trabajaban. Las personas que estaban involucradas, se acomodan en ese círculo de corrupción y eso permite que se generen ciertos descuidos.

Tenían un plan armado para el resto de su vida. Pero eso no termina ahí. La institucionalidad del Estado, del país, depende de la función de la corrupción que ha habido. Salud, educación, la obra gris, se paralizan por la corrupción.

#EUCoyuntura Sotomayor: “Hoy vemos un daño colateral cuando desaparece La Línea, hoy resulta que el Estado recauda mucho menos que cuando estaba en La Línea. El Estado no ha retomado el control real del tema”. pic.twitter.com/DpVoqLM5UH — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 6, 2018

¿Es culpa del votante?

Es sensible, pero tampoco es que en aquella ocasión hubiera una segunda vuelta con mejores candidatos. Es culpa de las circunstancias, del sistema político, de cómo se ha movido tanto dinero en campañas.

¿Manuel Baldizón pudo haber llegado más a fondo?

Es difícil plantearlo. Es difícil saber qué hubiera sido peor. Comenzó un descenso de todos los indicadores desde 2012 que genera un gobierno del partido patriota, que no sé si hubiera sido distinto con Manuel Baldizón.

Considero que es necesario el fortalecimiento real de la clase y del sistema político. Hasta hoy, los partidos no tienen cantidad de funcionarios que sepan administrar el Estado, y es por la debilidad de no tener instituciones políticas, sino vehículos electorales.

La corrupción viene de antes de 2016. La Línea es histórica, pero la corrupción es un delito que cuesta perseguir. En el ejercicio de la administración de justicia es importante, sin independencia de los operadores de justicia esto no podía pasar.

Escuche nuevamente el programa aquí: ▼