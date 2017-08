Expertos opinan que hay descontrol en el sistema penitenciario

Compartir Facebook

Twitter

Un grupo de pandilleros de la mara Salvatrucha perpetró una balacera en la emergencia del Hospital Roosevelt, que tenían como propósito la liberación de uno de sus compañeros.

La acción deja mal parado al Sistema Penitenciario, el cual, a juicio de expertos sigue presentando serias debilidades de dirección.

En el programa A Primera Hora Elvin Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG); Carlos Menocal, exministro de Gobernación, y Corinne Dedick, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), analizan las repercusiones de ese atentado y aseguran que hay un evidente descontrol en el Sistema Penitenciario.

Elvin Díaz

La crisis penitenciaria no es que sucedan hechos aislados u ocasionales. El Ministro de Gobernación está ante cierta impotencia. El hecho de que no haya un director en el SP dice mucho. No son dinámicas que se resuelvan de la noche a la mañana.

Se habla de reformas penitenciarias, llevamos diez años de hablar de eso y no se hace nada. Además, tenemos un 51 por ciento de privados de libertad en prisión preventiva.

Uno esperaría que el Congreso contribuyera a buscar fórmulas que resuelvan los problemas como el tema del sistema penitenciario… para reorientar recursos hacia ese sector.

El Sistema Penitenciario es reflejo del Estado. No tiene control de nada.

Carlos Menocal

La opinión pública se vuelca en una crítica sin cuartel contra el Ministerio de Gobernación. Sin embargo, esta es la última institución que recibe el golpe de una serie de efectos del estado.

Lo que ocurrió ayer en el Hospital Roosevelt se pudo evitar, derivado de que ya había un antecedente con el granadazo en el Hospital General San Juan de Dios. Pero eso depende del sistema de justicia. De los Jueces.

Ese es un proceso. Lo que hace falta es que el liderazgo del Presidente salga relucir, si es que lo tiene.

Vemos algunos puntos negativos del Presidente:

No ha sido capacidad de negociar en el Congreso para agilizar un préstamo que fortalece el Sistema Penitenciario;

Su bancada en el Congreso ha sido capaz de fortalecer la Comisión de Finanzas para agilizar el proceso de fortalecimiento del SP;

El Presidente no ha sido capaz de convocar a la sociedad para asumir responsabilidades y retos;

Hay ausencia de liderazgo político del presidente Morales, lo que hace que todos estos golpes vayan a dar a los ministros.

El Presidente sabe jugar muy bien a las escondidas.

Cuando uno está como Ministro, las conspiraciones son todos los días.

El funcionario vive con muchas penas. Piensa en el Sistema Penitenciario, en la delincuencia, en el narcotráfico, en la perversidad que se encuentra en el sistema político en el Congreso.

Al SP le queda casi cero de presupuesto para la inversión. Las cárceles fueron construidas hace 30 años. Así como le urge la seguridad al Estado, también le urge la Salud, la Educación… ¿a qué le apuesta? No puede atenderlo todo.

Cuando fue ministro, ¿por qué no recuperó el SP?

Cuando fui ministro lo recuperamos en dos aspectos. Logramos con compañías de teléfonos el sistema para bloqueadores de celulares y no se dejó el empoderamiento de algunos privados de libertad. Además, se construyó Fraijanes II, se armó Matamoros y se fortaleció Fraijanes I.

Yo fui 23 mese 14 días Ministro, y de ese tiempo, 13 meses estuve interpelado por el Partido Patriota.

Corinne Dedick

Centros carcelarios sin director

Hay un problema más profundo. Desde hace más de un año los centros no tienen directores porque se les rescindió el contrato con el argumento de que no había presupuesto para pagarles.

Al no tener un director un centro, el descontrol se hace más evidente.

No es fácil encontrar personas que vayan a trabajar como director de un centro carcelario y menos como Director del Sistema Penitenciario. Es uno de los cargos más complicados de la administración pública.

Las cárceles son civiles

De si el Ejército se puede hacer cargo del Ejército. La Constitución dice que deben manejarse con carácter civil. No creo que sea una buena solución.

Debe haber justicia pronta y cumplida. No estoy de acuerdo con la pena de muerte. La certeza del castigo puede ser un disuasivo.

Los entes de investigación han mejorado, pero corresponde agilizar el OJ, donde si se registran muchos cuellos de botella.

Escuche nuevamente el programa aquí: ▼