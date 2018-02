Exportavoz de Álvaro Colom: “si él es culpable, que lo siento” - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

El exportavoz presidencial Ronaldo Robles, durante el Gobierno del ex presidente Álvaro Colom, público en su cuenta de twitter lo siguiente:

La mayoría de los hoy capturados por caso #Transurbano firmó porque era un proyecto de Gobierno, que coordinaba la Primera Dama. La mayoría, ni enterados si hubo o no negociaciones espurias ni creo q todos salpicados de dinero- cosa que ahora se investigará. ¡Sí a la justicia! — Ronaldo Robles (@roblesronaldo) February 13, 2018

Tras ese posteo, fue consultado Robles, quien dijo que únicamente se limitó a hablar de un tema que es de dominio público, añadiendo que el caso debe ser investigado y que está dispuesto a contribuir.

”Yo estoy abierto a contribuir en cualquier cuestión necesaria, lo que yo he dicho es público y que era la coordinación de miembros del Consejo de Coerción Social por parte de este proyecto de Transurbano. A mí no me consta absolutamente nada y más bien creo que muchos ex funcionarios les costa. Lo que debe hacerse es que se investigue para determinar quienes son los responsables de haberse enriquecido anómalamente”.

Al preguntarle si cree en la inocencia del exmandatario Colom, respondió así:

”Tengo mis dudas, pero, por supuesto que es algo que debe determinar la justicia y si él es culpable que lo siento, que triste, que pena y que decepción, pero, tendría que pagar las consecuencia de sus actos, y, si no es culpable tendrá la oportunidad de aclararlo en los tribunales de justicia, yo confío en que él podrá aclarar su situación.”

Con información del periodista Ludvin Torres.