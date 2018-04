Facebook prueba botón de No Me Gusta - Emisoras Unidas

En un intento de complacer a millones de usuarios, Facebook ha comenzado a probar un botón con el pulgar abajo para calificar las publicaciones desagradables.

La opción está disponible para un limitado grupo de usuarios en Australia y Nueva Zelanda.

De acuerdo con rumores recabados por Mashable, la opción de dar un “No Me Gusta” estaría disponible solamente para la sección de comentarios y no para una publicación específica.

Hmmmm. Not sure I like the Upvote and Downvote feature of Facebook. Time will tell I guess. pic.twitter.com/hxvjW7HaTX

— BEN SLATER 🌀 (@iambenslater) 29 de abril de 2018