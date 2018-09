Falla primer intento para elegir al nuevo presidente del Organismo Judicial

Compartir Facebook

Falló el primer intento en elegir al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Organismo Judicial (OJ), donde el magistrado Néster Vásquez Pimentel obtuvo ocho votos a favor y tres en contra. Estuvo a un voto de convertirse en el nuevo presidente.

Durante el pleno extraordinario de magistrados de la CSJ, el togado Josué Felipe Baquiax fue quien propuso a Vásquez Pimentel como aspirante a la presidencia del Organismo Judicial. Fue la única propuesta del día.

Palabras del Magistrado Néster Vásquez.pic.twitter.com/lTW2uQId4o — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) 17 de septiembre de 2018

Votos en contra de Néster Vásquez Pimentel

Los votos en contra de Vásquez Pimentel fueron por parte de Delia Dávila, María Eugenia Morales y José Pineda.

Dávila, al razonar su voto dijo: “Guatemala tiene un problema estructural de discriminación hacia la mujer, y en esta corte no es la excepción”. Por su parte, María Eugenia Morales comentó: “Yo no me debo a amiguismos. Yo no me debo a amigos, compañeros de cámara, ni me debo por que lo conocí o por que no lo conozco. Yo me debo por un voto razonado”.

Magistrada Silvia Patricia Valdés vota a favor del magistrado Nester Vásquez Pimentel.@alexvaldez_eu — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) 17 de septiembre de 2018

Magistrado Nery Medina vota a favor del magistrado Néster Vásquez Pimentel.@alexvaldez_eu — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) 17 de septiembre de 2018

Magistrada Vitalina Orellana vota a favor del magistrado Nester Vásquez Pimentel. Vía: @alexvaldez_eu — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) 17 de septiembre de 2018

Magistrado Josue Felipe Baquiax vota a favor de la magistrado Néster Vásquez Pimentel. Vía: @alexvaldez_eu — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) 17 de septiembre de 2018

Magistrado Sergio Pineda vota en contra del magistrado Nester Vásquez Pimentel. En su intervención dijo:

“Lo penal es lo que más vende en los medios de comunicación pero que se merecen que todos puedan estar”. Vía: @alexvaldez_eu — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) 17 de septiembre de 2018

Magistrada Silvia García vota a favor del magistrado Nester Vásquez Pimentel. Vía: @alexvaldez_eu — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) 17 de septiembre de 2018

Magistrado Néster Vásquez Pimentel vota a su favor. Vía: @alexvaldez_eu — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) 17 de septiembre de 2018

Magistrado Ranulfo Rafael Rojas Cetina vota a favor del magistrado Nester Vásquez Pimentel. Vía: @alexvaldez_eu — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) 17 de septiembre de 2018

Segundo intento será el martes

Tras no elegir al nuevo presidente del OJ, se convocó para este martes a las 15:00 horas al pleno extraordinario de la CSJ para intentar, por segunda vez, elegir al sustituto de José Antonio Pineda Barales.

Con información del periodista Alexander Valdéz