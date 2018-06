Falleció la primera “Chica Bond” - Emisoras Unidas

La actriz Eunice Gayson falleció a los 90 años. Su papel más importante fue el de Sylvia Trench, la primera “chica Bond“, quien apareció en el filme que en 1962 dio inicio a la saga: “Dr. No”, que protagonizó el legendario Sean Connery.

Al año siguiente, Gayson también formó parte de “From Russia with Love”, también al lado de Sean Connery.

La noticia fue comunicada desde la cuenta de Twitter de la actriz: “Estamos muy tristes al saber que nuestra querida Eunice falleció el 8 de junio. Una mujer increíble que dejó una impresión duradera en todos los que conoció. Ella será muy extrañada”, dice el comunicado sin dar mayores detalles de cómo falleció.

We are very sad to learn that our dear Eunice passed away on June 8th. An amazing lady who left a lasting impression on everyone she met. She will be very much missed. pic.twitter.com/c5kVHs256Y

— Eunice Gayson (@EuniceGayson) 9 de junio de 2018