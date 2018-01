Falsa alarma de misiles balísticos en Hawaii provoca pánico - Emisoras Unidas

Autoridades de Hawaii emitieron este sábado por error una notificación para advertir que ese territorio estadounidense sería blanco de misiles balísticos y que sus residentes debían buscar refugio lo antes posible, lo que generó pánico entre la población.

Una notificación de alerta de emergencia, enviada para advertir sobre una “amenaza de misiles balísticos hacia Hawaii”, resultó ser falsa, informó la Oficina de Manejo de Emergencias local.

Tras el envío del mensaje, varios residentes comenzaron a publicar capturas de pantalla de la alerta que habían recibido, pero unos 38 minutos después la agencia envió otro mensaje para reportar que se había tratado de una falsa alarma.

El comando militar del Pacífico “no detectó amenaza de misiles balísticos en Hawaii”, señaló en un correo electrónico el comandante de la Marina estadounidense Dave Benham.

El gobernador de Hawaii, David Ige, explicó a la cadena CNN que la falsa alarma se produjo “por error”, ofreció disculpas y dijo que se reunirá con funcionarios de Defensa del estado para averiguar qué sucedió.

I am meeting this morning with top officials of the State Department of Defense and the Hawaii Emergency Management Agency to determine what caused this morning’s false alarm and to prevent it from happening again.

— Governor David Ige (@GovHawaii) 13 de enero de 2018