Fans de Backstreet Boys resultan heridos en concierto en Oklahoma - Emisoras Unidas

Una armadura que sostenía la entrada del lugar colapsó por una fuerte tormenta e hirió a 14 fanáticos que esperaban ver a la banda famosa desde los años 90. Esto sucedió en Oklahoma.

Los responsables de WinStar World Casino and Resort, lugar donde se realizaría el concierto, dijeron en un comunicado por medio de Twitter que se inició una evacuación alrededor de las 17 horas cuando empezaron a caer relámpagos a seis kilómetros del lugar.

Según el comunicado, 150 de los asistentes no acataron la orden de evacuación, y cuando llegó la tormenta con vientos de 112 a 128 kph, cayeron las armaduras y la entrada se derrumbó sobre la gente. De los 14 hospitalizados, dos fueron dados de alta.

La banda se refirió a lo acontecido diciendo que luego de suspender el concierto, están planeando reanudarlo. “Nunca queremos poner en peligro a nuestros fans. Entre el mal tiempo de esta noche y las heridas, hemos decidido cancelar el espectáculo e intentaremos reprogramarlo”, escribieron en Facebook A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson, integrantes de la banda.

