 Estrenos de Cine: 3 Propuestas Imperdibles
Farándula

Estrenos de cine: tres propuestas imperdibles para esta semana

Tres estrenos llegan esta semana al cine: aventuras familiares, drama político y acción sin descanso para todos los gustos.

Compartir:
Estrenos, Estrenos
Estrenos / FOTO: Estrenos

El séptimo arte vuelve a renovarse con estrenos que prometen emocionar, hacer reflexionar y entretener a toda la familia.  Esta semana llegan a cartelera tres películas muy distintas entre sí, pero con un común denominador: historias cautivadoras y llenas de matices.

  • La casa de muñecas de Gabby

Desde una cinta animada para los más pequeños hasta un drama político y un filme de acción, los estrenos prometen atraer a públicos diversos. Inspirada en la popular serie infantil, La casa de muñecas de Gabby se traslada a la pantalla grande con una propuesta llena de colores, música y enseñanzas para los más pequeños.

La historia sigue a Gabby, una niña curiosa y alegre que junto a sus adorables gatos mágicos vive aventuras dentro de una casa de muñecas muy especial.  Cada habitación se convierte en un universo diferente donde los valores como la amistad, la cooperación y la imaginación se convierten en protagonistas.

  • La esposa del presidente

Este drama político explora los dilemas éticos, emocionales y personales de una mujer que debe asumir un papel central en medio de la esfera pública.

La trama presenta a la primera dama enfrentando secretos de Estado, presiones mediáticas y un conflicto interno que la obliga a tomar decisiones que podrían cambiar el rumbo de su vida y de todo un país.  La esposa del presidente combina tensión política con un retrato íntimo de poder, lealtad y sacrificio, ofreciendo una mirada distinta sobre lo que significa vivir bajo el escrutinio constante de la sociedad.

Más estrenos de cine que no te puedes perder

  • Una batalla tras otra

Para los amantes de la acción y la aventura, Una batalla tras otra llega cargada de adrenalina.  El filme narra la historia de un grupo de combatientes que, tras sobrevivir a una misión imposible, se ven obligados a enfrentar un nuevo desafío aún más peligroso.

Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentador

La reina de belleza compartió una serie de fotografías en Instagram que dejaron sin palabras a sus seguidores.

Con espectaculares secuencias de combate, paisajes imponentes y un guion que no da tregua, la película explora la resiliencia y la hermandad que se forja en medio del caos.

En Portada

Migración registra más de 34 mil connacionales retornadost
Nacionales

Migración registra más de 34 mil connacionales retornados

09:22 PM, Sep 22
Contrastes: Lo viral del ganador y perdedor del Balón de Orot
Deportes

Contrastes: Lo viral del ganador y perdedor del Balón de Oro

08:58 PM, Sep 22
Semana de Copa Centroamericana para Xelajú M. C. t
Deportes

Semana de Copa Centroamericana para Xelajú M. C.

06:10 PM, Sep 22
Vapulean a asaltante y lo cuelgan de un árbol en Sanaratet
Nacionales

Vapulean a asaltante y lo cuelgan de un árbol en Sanarate

08:16 PM, Sep 22

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de Guatemala#liganacionalredes socialesEE.UU.Mundial 2026JusticiaLiga NacionalSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos